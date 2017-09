Es hat lange kein Interview mehr gegeben im deutschen Fußball, das so viel Aufsehen erregt hat. Wahrscheinlich war genau das die Intention von Robert Lewandowski.

Im Spiegel stellte der Torjäger die Transferphilosophie des FC Bayern in Frage. Wenn auch künftig Weltklassespieler für den Rekordmeister auflaufen sollten, müsse sich sein Verein "etwas einfallen lassen", forderte Lewandowski. "Bis heute hat Bayern München nie mehr als rund 40 Millionen (...) für einen Spieler bezahlt. Im internationalen Fußball ist das schon längst eine Summe, die eher Durchschnitt als Spitzenwert ist."

Eine Systemkritik, die in vielerlei Hinsicht Brisanz birgt. Allein schon deshalb, weil das Interview ohne Freigabe des Vereins erschien.

Bayern wusste nicht Bescheid

Der Spiegel hatte den Polen am Rande des Länderspiels gegen Kasachstan gesprochen - in seiner Heimatstadt Warschau und in seiner Landessprache. Nach SPORT1-Informationen hatte Bayern keinen Einfluss auf Lewandowskis Antworten. War der Spieler gerade deshalb so redselig?

Seine Aussagen sind ein Warnschuss gegen den eigenen Verein. Lewandowski sorgt sich um Bayerns sportliche Wettbewerbsfähigkeit - und sein großes persönliches Ziel: die Champions League.

In dieser Sache ist der Stürmer ein Getriebener. "Es nervt mich immer noch, dass ich das Finale 2013 in London mit Borussia Dortmund verloren habe", bekannte Lewandowski. Er wechselte auch deshalb nach München, weil er sich mit Bayern größere Chancen auf den Titel versprach.

Lewandowskis Kritik erinnert an Lahm

Im Jahr 2017 sehnt sich Lewandowski noch immer nach einem Triumph in der Königsklasse. Dreimal hintereinander ist er mit Bayern gescheitert. Und dann musste Lewandowski in diesem Transfersommer mit ansehen, wie Europas Topklubs aufrüsten. Personell und finanziell - in nie dagewesenem Ausmaß. Nur sein eigener Verein weigerte sich mitzuziehen.

Vieles an Lewandowskis Äußerungen erinnert an das legendäre Interview von Philipp Lahm in der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2009. Lahm, damals Vize-Kapitän, stellte sich öffentlich gegen die Personalpolitik des Klubs. Er beklagte eine fehlende Spielphilosophie und befand: "In der Vergangenheit lief das mit den Transfers nicht immer glücklich."

Worte, die Lahm eine Rekord-Geldstrafe einbrachten. Karl-Heinz Rummenigge soll außer sich gewesen sein.

Seit Freitag haben die Bayern einen neuen Philipp Lahm. Lewandowskis Standing in der Mannschaft ist inzwischen zu hoch, als dass er negative Ströme einfach hinnehmen würde. Und doch war es bemerkenswert, wie die Klub-Verantwortlichen mit seiner Kritik umgingen.

"Zeigt, dass sich Robert mit Bayern identifiziert"

"Grundsätzlich ist es gut, dass sich Robert Gedanken um die Mannschaft macht. Das zeigt, dass er sich mit dem FC Bayern identifiziert", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Samstag vor dem Spiel in Hoffenheim. "Ich sehe das grundsätzlich eher positiv als negativ."

Eine Einschätzung, die nicht unbedingt jeder in der Branche teilt. Kölns Geschäftsführer Jörg Schmadtke befand im CHECK24Doppelpass, dass es Spielern wie Lewandowski "nicht zusteht, die Transferpolitik zu bewerten. Die bestimmt ein Verein, nicht der Spieler. Und wenn es ihm nicht passt, muss er gehen", sagte Schmadtke.

Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg bewertet den Fall noch drastischer. Als Spieler sollte Lewandowski Kritik nur intern äußern, zumal er mit seinen Äußerungen die Strategie der Bosse bloß stelle und die Qualität der Mitspieler abwerte, schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei t-online. Wenn die Bayern bei den Mega-Ablösen nicht mitmachen wollen, sollten sie vollständig auf die Strategie setzen, (junge) deutsche Spieler zu holen. Im Umkehrschluss würde das dann auch heißen: "Bayern sollte sich von Stars wie Lewandowski trennen."

Dazu wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht kommen. Einige Medien spekulierten, Lewandowski wolle seinen Abgang im kommenden Sommer vorbereiten. Nach SPORT1-Informationen ist das aber nicht der Fall.

Lewandowski denkt kurzfristiger. Er will auch weiterhin mit Bayern um internationale Titel spielen. Bei seinen Bossen konnte man in den vergangenen Wochen mitunter den Eindruck gewinnen, der sportliche Erfolg werde zu Gunsten des Umbruchs und der wirtschaftlichen Vernunft vorübergehend hintenangestellt.

Erfolg hintenanstellen? Nicht mit Lewandowski

Zumindest ersteres ist mit einem wie Lewandowski nicht zu machen. Auch deshalb stellt der 29-Jährige die Strategie seines Arbeitgebers in Frage - weit über das Thema Transfers hinaus.

Von der kräftezehrenden Asienreise in der Vorbereitung war Lewandowski noch nie ein großer Freund. "Die vielen Testspiele bringen mich nicht weiter, wenn ich im Dezember, drei Tage nach einem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, bei Schneeregen zum Spiel nach Freiburg fahren soll", sagte er im Spiegel.

Unter den Belastungen in Fernost ächzt die Mannschaft nach wie vor, der Fitnesszustand des Teams wird intern kritisch diskutiert.

SPORT1-Experte Marcel Reif rät den Machern bei Bayern, einem Mahner wie Lewandowski Gehör zu schenken. "Ich hoffe, auch Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verstehen, dass die Zeiten sich ändern", schreibt er er in seiner Kolumne. "Du bist nicht mehr per Gesetz die Nummer eins."

Vielleicht erinnert sich das Duo ja auch an Philipp Lahm zurück. Nachdem der 2009 seine Geldstrafe bezahlt hatte, gewann Bayern national das Double, zog nebenbei noch ins Champions-League-Endspiel ein.

"Ich bin kein Mensch, der Ärger sucht. Aber ich nehme Ärger in Kauf, wenn ich etwas damit bewirken kann", sagte Lahm Jahre später einmal. Nicht anderes treibt Robert Lewandowski derzeit an.