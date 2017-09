Sportvorstand Christian Heidel arbeitet auch nach dem Transferfinale in Deutschland noch an Transfers und will Talent Donis Avdijaj noch abgegeben. Der 21-Jährige hat unter Trainer Domenico Tedesco keine Chance auf einen Kaderplatz.

"Ich würde mir wünschen, dass er irgendwo unterkommt, wo er spielt. Da ist wichtig für seine Entwicklung", sagt der S04-Trainer dem Kicker.

Ein Wechsel in die Türkei oder Tschechien wäre noch bis Freitag möglich, in Portugal schließt das Transferfenster erst am 22. September.

Sollte ein Transfer nicht mehr zustande kommen, dann droht dem Angreifer die Versetzung zu den Amateuren, die in der Vorsaison in die 5. Liga abgestiegen sind.

"In der 5. Liga zu spielen wäre sicher nicht das, was er sich erhofft", sagt Tedesco, der eine Wiedereingliederung in den Profikader ausschließt. "Das ergäbe noch weniger Sinn"