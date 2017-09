90 Fanklubs von Hannover 96 haben in einem offenen Brief an den Vorstand des Klubs die Beantwortung von Fragen zur anstehenden Übernahme durch Präsident Martin Kind gefordert.

Unter anderem möchten die Anhänger wissen, wie 96 sicherstellt, dass es auch in Zukunft ausschließlich regionale Investoren gibt. Hinzu kommen unter anderem Fragen rund um die angepeilte Ausnahmegenehmigung zur 50+1-Regel.

Kind kurz vor Übernahme

Der 73 Jahre alte Unternehmer Kind steht vor der Übernahme der Profiabteilung, die ihm die volle Entscheidungsgewalt geben würde.

Die Fragen soll der Vorstand laut Bitte der Anhänger bis zum 10. Oktober beantworten. Teile der 96-Fanszene sind strikt gegen Kinds Pläne und protestieren seit Wochen gegen die Übernahme.