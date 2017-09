Aufsteiger VfB Stuttgart muss am Sonntag im Auswärtsspiel bei Schalke 04 (ab 18 Uhr im LIVETICKER) erwartungsgemäß auf Verteidiger Holger Badstuber verzichten.

"Es wird bis zum Wochenende nicht reichen", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf (36) am Freitag. Badstuber, der in der Rückrunde der Vorsaison bei den Königsblauen spielte, hatte sich am vergangenen Sonntag im Testspiel gegen Drittligist Großaspach (0:1) eine Adduktorenzerrung zugezogen.

Im Gegensatz zum früheren Nationalspieler sind die zuletzt angeschlagenen Ron-Robert Zieler, Andreas Beck und Dennis Aogo einsatzbereit. Beck steht nach seiner Rückkehr zum VfB vor dem Pflichtspiel-Debüt. "Man sieht sofort, dass er ein guter Spieler ist, er ist als Persönlichkeit auf dem Platz sehr reif", sagte Wolf.

Bei Daniel Ginczek (Ödem im Knie) ist ein Comeback in der kommenden Woche denkbar. Erstmals dürfte der argentinische Neuzugang Santiago Ascacibar (20) zum Kader zählen. "Er macht das gut", sagte Wolf über den Stuttgarter Rekordtransfer (8,0 Millionen Euro).