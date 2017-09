Der 1. FC Köln soll an Claudio Pizarro interessiert sein. Das berichtet der Express. Nach SPORT1-Informationen ist aber an dem Gerücht nichts dran.

Es soll ein Treffen mit FC-Sportchef Jörg Schmadtke stattgefunden haben, doch der 38-Jährige sagte auf SPORT1-Nachfrage nur: "Ich war beim Golfen." Auch aus dem Umfeld des Vereins wurde ein solches Treffen nicht bestätigt.

Als FC-Coach Peter Stöger am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Europa League-Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad (Do., ab 19 Uhr im LIVETICKER) auf das Thema Pizarro und das Treffen mit Schmadtke angesprochen wurde, sagte er nur: "Klar ist, dass wir, wenn wir etwas machen wollen, einen Spieler verpflichten müssen, der vertragslos ist. Das würde auf Pizarro zutreffen. Das ist aber das einzige, was stimmt."

Der Vertrag von Pizarro bei Werder Bremen lief im Sommer aus, der 38-jährige Peruaner ist somit ablösefrei zu haben.