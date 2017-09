Mit seinen Aussagen zum FC Bayern hat Julian Nagelsmann in dieser Woche für viel Wirbel gesorgt. Zu Beginn der Pressekonferenz der TSG Hoffenheim am Mittwoch war es dem Trainer der Kraichgauer daher ein Anliegen, seine Aussagen einzuordnen.

"Es tut mir leid, dass die Aussagen so große Wellen vor dem Champions-League-Spiel der Bayern geschlagen haben. Es tut mir auch leid für Carlo Ancelotti, vor dem ich großen Respekt habe. Er hat wahrscheinlich mehr Titel gewonnen als ich Unterhosen oder Polo-Shirts im Schrank habe. Das war nicht gewollt, dass die Aussagen von mir aktuellen Bezug bekommen. Es ging um Zukunftspläne und Visionen", begann Nagelsmann seine Ausführungen vor dem Europa-League-Spiel gegen Sporting Braga (ab 19 im LIVETICKER, Highlights ab ca. 23 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Der 30-Jährige sagte am Dienstag, dass der FC Bayern "in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle" spiele. "Der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen", sagte Nagelsmann bei Eurosport. "Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben - und der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass mein Lebensglück total vom FC Bayern abhängt."

Nagelsmann schreibt SMS an Ancelotti

Um einer möglichen Fehlinterpretation seiner Aussagen entgegenzuwirken, suchte Nagelsmann bereits den Kontakt zu Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

"Mit den Personen, die das negativ auffassen könnten, habe ich gesprochen und bei denen ist es nicht negativ rübergekommen. Ich habe Carlo (Ancelotti, Anm. d. Red.) eine SMS geschrieben - falls er auch nur die Headline gelesen hätte - und es ist damit aus der Welt und abgehakt", sagte Nagelsmann am Mittwoch.

Video Nagelsmann träumt vom FC Bayern

Nagelsmann: "Kein aktueller Bezug"

"Ich habe schon immer betont, dass es ein Traum von mir ist, einen Weltklub zu trainieren und Titel gewinnen", erklärte der TSG-Coach. "Das hatte aber nie aktuellen Bezug. Ich versuche immer ehrlich, offen und authentisch in meinen Aussagen sein. Es wurde in dem Fall anders interpretiert, als ich es möchte. Ich möchte mich aber nicht verstellen."

Es gehe um seine Zukunftpläne und Visionen, so Nagelsmann weiter: "Da ist Bayern München ein Weltklub, da gibt es aber auch noch ein paar andere."

Nagelsmann ergänzte: "Es waren offene und ehrliche Antworten. Diese Art will ich beibehalten. Alle, die mir jetzt eine Initiativ-Bewerbung unterstellen, sind die gleichen, die immer bemängeln, dass es nur noch Floskeln im Fußball gibt. Also nochmal: Es war keine Bewerbung."

Nagelsmann hatte zuletzt bei der TSG einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Er soll allerdings eine Ausstiegsklausel für einen Topklub ab 2019 enthalten. Ancelotti ist in München noch bis 2019 gebunden.