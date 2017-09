Stürmer Max Kruse vom Bundesligisten Werder Bremen ist erfolgreich am Schlüsselbein operiert worden. Das teilte der Klub am Sonntag mit. "Max wird nun noch einige Tage im Krankenhaus bleiben und anschließend in Bremen seine Reha starten", sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

Kruse hatte am Samstag beim 1:2 (1:1) gegen Schalke 04 einen Schlüsselbeinbruch erlitten und wird voraussichtlich acht Wochen ausfallen.

"Sein Ausfall ist ein großer Verlust. Jeder kennt seinen Stellenwert. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird", sagte Trainer Alexander Nouri. Der 29-Jährige hatte in der 19. Minute ausgewechselt werden müssen, für ihn kam Ishak Belfodil.