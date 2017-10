Trauer beim 1. FC Köln: U21-Co-Trainer Uwe Fecht ist in der Nacht zu Donnerstag gestorben. Vor zwei Wochen erlitt der Co-Trainer der Kölner U21 in Anwesenheit seines Trainerkollegen Patrick Helmes einen Herzinfarkt. Infolgedessen ist Fecht in der Nacht zu Donnerstag gestorben. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

"Das ist ein schweres Schicksal, das uns alle beim FC sehr getroffen hat. Nach dem dramatischen Vorfall im Geißbockheim waren wir immer in Kontakt mit Uwe Fechts Familie und haben gehofft, dass er sich erholt und die Situation übersteht", sagt FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke auf der Homepage der Geißböcke. "Wir trauern mit seiner Frau und seinen Kindern und wünschen ihnen in diesen schweren Tagen ganz viel Kraft."

Helmes tritt zurück

Der ehemalige Nationalspieler Helmes war nach diesem Vorfall dermaßen geschockt, dass er seinen Trainerposten bei der U21 zur Verfügung gestellt hatte.