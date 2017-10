Nach dem heißen Pokalfight folgt am Samstag das Bundesliga-Topduell FC Bayern gegen RB Leipzig (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER). Passend dazu ist Leipzigs Oliver Mintzlaff am Sonntag Stargast im CHECK24 Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1).

Der RB-Geschäftsführer wird mit Moderator Thomas Helmer die beiden Spiele ausführlich besprechen und erklären, warum Leipzig dem Rekordmeister gefährlich werden kann. Auch der ehemalige Gladbach-Trainer André Schubert wird fleißg über die wichtigsten Themen der Bundesliga mitdiskutieren.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind außerdem die SPORT1-Experten Thomas Strunz, Armin Veh und Bernd Heynemann, sowie Jörg Althoff (BILD) und Jürgen Bergener (ARD). Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.