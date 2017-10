Rudi Völler hat mit Bayer Leverkusen einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Am Sonntag ist er Stargast des CHECK24 Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1).

Der Sportdirektor von Leverkusen wird zur sportlichen Lage Stellung nehmen und erklären, worauf es jetzt bei Bayer ankommt. In einer Liveschalte wird zudem Heribert Bruchhagen, Vorstand des Hamburger SV, nach dem Spiel gegen den FC Bayern München (Samstag, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) Moderator Thomas Helmer ausführlich Rede und Antwort stehen.

Mit dabei sind außerdem die SPORT1-Experten Thomas Strunz und Bernd Heynemann, sowie Reinhold Beckmann, Marco Fenske (Redaktionsnetzwerk Deutschland) und Joachim Schuth (BILD). Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.