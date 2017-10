Jupp Heynckes wird zum vierten Mal Trainer beim FC Bayern und weitere Erfolge mit dem Rekordmeister einfahren.

Laut Sportwettenanbieter bwin holt der 72-Jährige in der laufenden Saison mindestens einen Titel. Gewinnt der Triple-Coach von 2013 entweder die Bundesliga, Champions League oder den DFB-Pokal, zahlt bwin das 1,20-Fache des Einsatzes aus.

Sollte Heynckes erneut die Triple-Sensation gelingen, wird das mit Quote 29,00 belohnt. Der Double-Sieg aus Meisterschaft und Pokal ist mit Quote 3,85 notiert. Steht Heynckes mit den Bayern zum Saisonende mit leeren Händen da, schlägt Quote 4,00 zu Buche