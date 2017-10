Anzeige

Bundesliga: 10. Spieltag mit Bayern, Leipzig, Dortmund im Liveticker Leipzig will Revanche gegen Bayern / Lesedauer: 3 Minuten

RB Leipzig hat mit dem FC Bayern noch ein Hühnchen zu rupfen

Am 10. Spieltag kommt es zum Top-Duell zwischen Leipzig und Bayern. Nach der bitteren Pokalniederlage hofft RB auf Revanche. Der BVB will an der Tabellenspitze bleiben.