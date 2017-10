Timo Werner ist am Donnerstag wieder in das Mannschaftstraining von RB Leipzig eingesteigen. Mit der Pressekonferenz am Freitagmittag steht dann fest: Der Torjäger steht gegen Borussia Dortmund nach seinen Halswirbelsäulen- und Kieferproblemen wieder im Kader (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Auch sonst steht das Abendspiel des achten Spieltags der Bundesliga im Fokus. Bei der Begegnung in der vergangenen Saison am 19. Spieltag kam es im Februar in Dortmund zu Ausschreitungen. Für das erste Aufeinandertreffen der beiden Fanlager ist die Stadt Dortmund und deren Polizei beim Hochsicherheitsspiel in Alarmbereitschaft.

Aber auch sportlich bietet das Duell große Spannung. Tabellenführer Dortmund kann den fünf Punkte-Vorsprung auf Bayern und Hoffenheim ausbauen. Leipzig rangiert als viertplatziertes Team kurz dahinter und könnte den Abstand zur Spitze verringern (Die Tabelle der Bundesliga).

Nach dem Außenbandanriss von Lukasz Piszczek hat Peter Bosz mit Jeremy Toljan nur noch einen nominellen Außenverteidiger im Kader. Auf der anderen Seite ist fraglich, ob Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl Stefan Ilsanker einsetzen kann. Der Österreicher hat sich in der WM-Qualifikation den kleinen Zeh angebrochen (Der Spielplan der Bundesliga).

Verfolgerduell in Sinsheim

Davor empfängt die drittplatzierte TSG Hoffenheim den FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Augsburg liegt nur knapp dahinter auf dem sechsten Rang.

Im ersten Spiel unter Neu-Trainer Jupp Heynckes empfängt der FC Bayern München den SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Am oberen Tabellenende spielt sich alles innerhalb weniger Punkte ab. Neben dem FCA liegt auch Hannover 96 in den internationalen Qualifikationsrängen. Es wird sich zeigen, ob Hannover gegen Eintracht Frankfurt den guten Saisonstart fortsetzten kann (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Spiele am Samstagnachmittag komplettieren die Partien Hertha BSC gegen FC Schalke 04 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und das Kellerduell zwischen FSV Mainz 05 und dem Hamburger SV (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).