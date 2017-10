Nach Bayerns Gala in der Champions League gegen Celtic Glasgow wachsen die Titelträume beim deutschen Rekordmeister. SPORT1 analysiert die Form der Heynckes-Elf und blickt weiter in den hohen Norden. Was läuft schief bei Werder Bremen? - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Jupp befeuert die Triple-Träume in München - wie titelreif sind die Bayern wirklich? SPORT1 macht das Triple-Barometer

- Die große Werder-Krise in der Analyse: Was schief läuft und wie viel Kredit Trainer Nouri noch hat

- Nagelsmann zum ersten Mal in der Ergebniskrise - so soll in der UEFA Europa League der Turnaround gelingen

- Vom kleinen Messi zum großen Messias - wie seine Weltkarriere beim FC Barcelona begann