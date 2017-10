Der Pokalkracher zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München hatte es in sich: Strittige Schiedsrichterentscheidungen, Ärger um Ralf Rangnicks Handy-Eklat in der Halbzeit und zur Krönung auch noch ein packendes Elfmeterschießen. Bundesliga Aktuell blickt am Donnerstag auf den denkwürdigen Pokalabend zurück - mehr ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Leipzig vs. FC Bayern: Aufreger ohne Ende! Elfer-Ärger, Handy-Eklat & strittiges Rot! Schiri-Experte Heynemann klärt auf!

- Achtung Bayern! Darum ist Leipzig schon auf Augenhöhe

- Fußball verrückt! Der schnellste Spieler, die krasseste Pyro-Show, der einsamste Fan & das Wettballern um die Torjägerkrone in Italien