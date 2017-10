Am Samstag steigt der Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und Leipzig. Nach dem Pokalfight am Mittwochabend spricht alles für ein aufregendes Wiedersehen. Auch in der Premier League steht eine aus deutscher Sicht interessante Partie an. Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf den Klub seines besten Freundes - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Gift-Gipfel in München: Leipzigs große Chance zur Revanche

- Deutsches Trainer-Treffen in Liverpool: Jürgen Klopp gegen David Wagner, SPORT1 zu Besuch beim Sensationsteam Huddersfield Town

- Dramatischer Dreikampf in der Bundesliga: BVB und Leipzig gegen die Bayern