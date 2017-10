Der FC Bayern München trifft am Abend in der Champions League auf Celtic Glasgow. Die Fans des schottischen Meisters bevölkern seit Dienstag zu tausenden die bayerische Landeshauptstadt. Bundesliga Aktuell zeigt, wie die Schotten in München feiern.

In der UEFA Europa League müssen die drei deutschen Vertreter am Donnerstag siegen - mehr gleich in Bundesliga Aktuell um 18.30 Uhr live im TV auf SPORT1

Die Themen der Sendung im Überblick:

Kult-Klub gegen Kult-Jupp in der Königsklasse - die schrillen Celtic-Fans zu Gast beim FC Bayern

Nächster Bock von Bürki! Dem BVB hilft in der Champions League nur noch ein Wunder

Nächste Gala von RB Leipzig! Warum jetzt auch die Bayern zittern müssen

Hoffenheim, Köln und Hertha BSC stehen in der UEFA Europa League unter Druck - wie die Wende gelingen soll