Nach drei Spielen ohne Sieg wächst bei Tabellenführer Borussia Dortmund die Kritik an Trainer Peter Bosz.

SPORT1 analysiert die Reaktion des Niederländers auf die Krisen-Diskussion und blickt auch nach München. Was ist los mit Bayerns James?

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Seit drei Spielen ohne Sieg - Bosz in der Kritik - So reagiert der BVB-Coach auf die Krisen-Diskussion

- Fußball verrückt in Europa: Naymar sieht rot, Khedira feiert Hattrick, Klopp geht unter

- Vom WM-Star aufs Abstellgleis - was ist los mit Bayerns James?