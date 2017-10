Am Wochenende gewann RB Leipzig das Topspiel gegen Borussia Dortmund, am Dienstag bestreiten beide Klubs ihr drittes Gruppenspiel in der Champions League.

Nach der Gala in Dortmund ist für RB in der Königsklasse jedoch verlieren verboten. Beim BVB muss man sich derweil fragen, ob das Team nur ein Scheinriese ist, wenn es nur gegen kleine Gegner groß aufspielt.

Das und mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Jupp, Jupp, Jupp! SPORT1 auf der Suche nach der Heynckes-Euphorie in München

- Nur gegen kleine Gegner ganz groß: Ist der BVB ein Scheinriese?

- Nach der Gala in Dortmund: Leipzigs letzte Chance in der Champions League

- Emotionen und Traumtore: Dramatik pur im Mailänder Derby

- Bremens Krise hält an: Wie lange darf Trainer Alexander Nouri noch verlieren?