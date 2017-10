Der FC Barcelona bleibt an Schalkes Leon Goretzka dran. Laut der Tageszeitung Mundo Deportivo saß in der Bundesliga beim 2:0-Sieg der Knappen gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Freitag mit Pep Boada erneut ein Scout der Spanier auf der Tribüne.

Gelohnt hat sich der Ausflug für den Barca-Späher allemal: Goretzka überzeugte mit einer starken Leistung und erzielte per Lupfer den Führungstreffer.

Goretzka ist noch bis Sommer 2018 an den FC Schalke gebunden. Eine Vertragsverlängerung bei den Königsblauen ist aber wohl ausgeschlossen, der 22-Jährige wäre damit ablösefrei. Neben Barcelona ist auch der FC Bayern am Mittelfeldspieler interessiert.