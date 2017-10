Der FC Bayern München spielt in der ersten Partie nach der Trennung von Carlo Ancelotti mit Arjen Robben und Franck Ribery.

Interimscoach Willy Sagnol setzt im Auswärtsspiel bei Hertha BSC auf die Flügelzange - allerdings auch auf Thomas Müller. Insgesamt nimmt Sagnol nimmt vier Änderungen nach dem Debakel in der Champions League bei Paris Saint-Germain vor. So bilden Mats Hummels und Jerome Boateng die Innenverteidigung. Javi Martinez bleibt in der Startelf, spielt allerdings vermutlich auf der Sechserposition.

James Rodriguez, Thiago, Niklas Süle (Bank) und Arturo Vidal (nicht im Kader) verlieren ihren Platz in der ersten Elf. Etwas überraschend auf der Bank sitzt der reaktivierte Torhüter Tom Starke - statt Talent Christian Früchtl.

So spielt der FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez, Tolisso - Robben, Müller, Ribery - Lewandowski