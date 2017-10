Trainer Markus Gisdol vom Hamburger SV geht ohne Angst in das Bundesliga-Heimspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München.

"Ich sträube mich total dagegen, auch nur im Ansatz zu denken, dass man keine Chance hat. Natürlich muss vieles passen. Aber eine Möglichkeit hast du immer", sagte Gisdol vor der Partie am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Bei seinem Team sei er sich "sicher, dass wir einen mutigen Auftritt sehen werden".

Definitiv fehlen wird beim HSV Mittelfeldspieler Vasilije Janjicic. Der 18-Jährige wird aufgrund einer Virusinfektion noch bis Samstag im Krankenhaus bleiben müssen. Zudem ist der Einsatz von Sejad Salihovic (Wadenprobleme) weiter fraglich. "Für ihn wird es kritisch", sagte Gisdol.

Die Hamburger verloren fünf der vergangenen sechs Partien in der Bundesliga, der letzte Sieg gelang am zweiten Spieltag. Und auch die Bilanz gegen die Bayern ist ausbaufähig: Sechs Pleiten setzte es zuletzt gegen die Münchner hintereinander in Liga und Pokal, darunter zwei 0:8-Debakel.

Das letzte Duell mit FCB-Rückkehrer Jupp Heynckes endete für den HSV mit einer nicht minder schmachvollen 2:9-Niederlage im März 2013.