Am Freitag möchte der Tabellenletzte 1.FC Köln endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Die Kölner um Trainer Peter Stöger wollen beim VfB Stuttgart (Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) ihre Krise beenden.

Immerhin: An Auswärtsspiele im Schwabenland haben die Rheinländer gute Erinnerungen, seit 1996 konnte der VfB Stuttgart den FC daheim nicht mehr besiegen. In der Pressekonferenz spricht Kölns Coach Stöger über den Zustand seiner Mannschaft und das Spiel in Stuttgart.

Für den SC Freiburg steht eine Herkulesaufgabe an. Die Breisgauer müssen zum FC Bayern München (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), wo der Rekordmeister im Spiel eins unter Jupp Heynckes wartet. Freiburgs Trainer Christian Streich äußert sich in der Pressekonferenz zu den Aussichten seines Teams und mit welchen Erwartungen er nach München fährt.

+++ Stöger über Duell gegen VfB +++

"Es ist ein brisantes Duell. Das sieht man an der Tabelle. Und klar, wir brauchen Punkte", meinte Stöger zur Bedeutung der Partie am Freitagabend.

+++ Stöger über Training während der Länderspielpause+++

Es geht los! Peter Stöger nimmt auf dem Podium Platz. "Unsere Trainingsgruppe war durch die fehlenden Nationalspieler kleiner. Aber wir haben intensiv gearbeitet", sagte der Österreicher zu den Bedingungen während der Pause.

Herzlich willkommen zum SPORT1-Liveticker zu den Pressekonferenzen von Peter Stöger und Christian Streich. Ab 12.30 Uhr spricht Kölns Trainer Peter Stöger vor dem Spiel gegen Stuttgart. Um 13 Uhr äußert sich Christian Streich zur Partie gegen Stuttgart.