Bayer Leverkusen kommt in der Bundesliga immer besser in Schwung. Die Werkself feierte mit 5:1 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach im fünften Anlauf ihren ersten Auswärtssieg der Saison.

Nach der vierten Begegnung in Folge ohne Niederlage nimmt Leverkusen, das vor allem in Hälfte zwei ein Feuerwerk abbrannte, die internationalen Plätze allmählich ins Visier (Die Tabelle der Bundesliga).

Sven Bender (48.), Leon Bailey (59.), Julian Brandt (61.), Kevin Volland (69.) und Joel Pohjanpalo (81.) drehten nach dem Rückstand durch Fabian Johnson (7.) auf beeindruckende Weise die Partie. Die Gladbacher verpassten damit den dritten Sieg in Serie und eine gelungene Generalprobe für die knifflige Pokalaufgabe am Dienstag bei Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Für die Borussia war es die höchste Heimniederlage seit Oktober 1998. Damals gewann Leverkusen am Bökelberg 8:2 (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker).

Rudi Völler gab Trainer Heiko Herrlich schon vor dem Anpfiff Rückendeckung. "Ich habe totales Vertrauen in die Mannschaft, in Heiko Herrlich und das Trainerteam. Die machen es sehr gut", sagte der Bayer-Sportchef bei Sky.

Die Leistung der Gäste war in der ersten Halbzeit vor 53.053 Zuschauern im Borussia-Park aber alles andere als gut. Im Angriff harmlos, in der Abwehr fehlerhaft - Bayer fand überhaupt nicht ins Spiel. Bei der Gladbacher Führung gestattete Wendell Flankengeber Thorgan Hazard zu viel Freiraum, in der Mitte verlor Panagiotis Retsos US-Nationalspieler Johnson aus den Augen (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).

Die Borussia agierte angetrieben vom in den ersten 45 Minuten starken Denis Zakaria mit der Führung weiter zielstrebiger und hätte in der 16. Minute nachlegen müssen. Hazard scheiterte aus kurzer Distanz aber freistehend an Nationaltorhüter Bernd Leno.

Dem Leverkusener Spiel mangelte es an Tempo und Ideen. Lediglich bei einer Chance von Bailey (19.) wurde es in der ersten Halbzeit einmal gefährlich. Auf der anderen Seite vergab Raffael nach schöner Kombination über Hazard und Nico Elvedi das 2:0 (43.).

Herrlich reagierte auf den dürftigen Auftritt seiner Mannschaft und brachte zur zweiten Halbzeit Nationalspieler Brandt für den unauffälligen Lucas Alario. Volland rückte von der rechten Seite ins Sturmzentrum. Die Umstellungen zahlten sich aus, das Spiel der Gäste wurde deutlich besser. Nach einer Ecke von Kai Havertz tauchte Torhüter Yann Sommer unter dem Ball durch und Sven Bender glich aus kurzer Distanz aus.

Gladbach hätte durch Raffael zwar wieder in Führung gehen können (55.), doch Leverkusen war nun das spielbestimmende Team. Bailey sorgte mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze für das 2:1, Brandt, Volland und Pohjanpalo zwei Minuten nach seiner Einwechslung nutzten die sich bietenden Räume und legten nach.