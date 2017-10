Sprint-Legende Usain Bolt hat den Traum von einer Laufbahn als Profifußballer trotz seines fortgeschrittenen Alters noch nicht aufgegeben.

Seine ersten Trainingseinheiten könnte der 31-Jährige nun bei Borussia Dortmund absolvieren. "Unser Wort gilt. Usain ist natürlich herzlich eingeladen, bei uns reinzuschnuppern. Ich treffe mich nächste Woche mit Björn Gulden (Puma-Chef, Anm. d. Red.) und wir haben das Thema auf der Agenda", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der Bild.

Der BVB wird vom gleichen Ausrüster (Puma) gesponsert wie Bolt. Als Termine kämen die nächsten beiden Länderspielpausen im November oder März in Frage.

Bolt hatte am Rande des Formel-1-Rennens in Austin seinen Wunsch nach einer Fußballerkarriere noch einmal bekräftigt. "Es ist mein persönliches Ziel, und es ist mir ziemlich egal, was die Leute darüber denken", sagte der Jamaikaner.

Die Oberschenkelverletzung, die ihn während der Leichtathletik-WM in London ausgebremst hatte, verhinderte bislang Bolts Debüt auf dem Fußballfeld.

"In zwei Wochen starte ich wieder mit dem Training, dann muss ich wieder in Form kommen", kündigte Bolt nun an.