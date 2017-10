Der erste Einsatz von Jupp Heynckes als Nothelfer beim FC Bayern München naht.

Am Samstag trifft der Triple-Trainer mit den Münchnern auf den SC Freiburg, vorab stellt sich Heynckes vier Tage nach seiner Antritts-PK noch einmal den Medien und verrät die letzten Informationen vor seinem Comeback.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 13.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Heynckes über Ulreich und Müller +++

"Ulreich hat sehr gut gehalten und dann einen Fehler gemacht. Da darf er sich nicht verunsichern lassen. Wenn die Defensive gut steht, wird auch er sich leichter tun. Mit Thomas Müller habe ich ein längeres Gespräch geführt. Ich habe ihn erlebt, vor dem Tor, wo er nicht so abschlusssicher war. Es ist jetzt wieder wie vorher. Man darf trotzdem nicht zu große Erwartungen haben."

+++ Heynckes: Defensivarbeit geht vor +++

"Nach vorne haben wir so viel Fantasie und so viel Klasse, dass immer was geht."

+++ Vermisst der Heynckes' Schäferhund das Herrchen? +++

"Ich fange jetzt nicht wieder davon an, dass ich Cando vermisse. Er hat seit Tagen nichts gefressen."

+++ Wer muss Führung zeigen? +++

"Mats Hummels bringt alles mit. Alles. Jerome muss sich auch mehr zeigen. Der kleine Alaba muss auch Profil gewinnen, er ist ein Riesenjunge."

+++ Führt Heynckes einen Mannschaftsrat ein +++

"Eine Hierarchie muss sich bilden, anhand des Intellekts der Spieler, vor allem aber anhand deren Leistung. Der eine oder andere muss mehr Verantwortung übernehmen, sich in der Hierarchie nach oben katapultieren - vor allem über die Leistung. Spieler wie Lahm oder Schweinsteiger haben Dinge geregelt und unprofessionelles Verhalten angesprochen, bevor sie zu mir gekommen sind. Wer mit Leistung vorangeht, geht in der Hierarchie nach oben."

+++ Sind die Bayern zu satt? +++

"An der Motivation hat es nicht gelegen. Was ich in der Hinsicht gesehen habe, hat mir gefallen."

+++ Heynckes über "Sorgenkind" James +++

"Er ist ein guter Junge, aber es ist schwierig für ihn, in einer anderen Kultur von 0 auf 100 zu kommen. Ich werde mich um ihn kümmern, das wird ihm denke ich eine große Hilfe sein."

+++ Heynckes über den angeschlagenen Vidal +++

"Er hat gut gearbeitet. Ich bin ein Trainer, der kein Risiko eingeht. Der Frust, die lange Reise, das wird zur Verletzung beigetragen haben.

+++ Heynckes: Bin kein Heilsbringer +++

"Uns steht harte Arbeit bevor. Viele Dinge müssen erarbeitet werden. Man muss wieder selbstverständlich Fußball spielen, Selbstbewusstsein haben, Sicherheit. Das zu schaffen ist sehr viel Arbeit."

+++ Was erwartet Heynckes konkret? +++

"Der Erfolg muss mitlaufen. In den letzten drei Spielen gab es sieben Gegentore, für mich ist das A und O, dass man stabil in der Defensive ist, dass die Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen stimmt, dass jeder in der Defensive mitarbeitet."

+++ Heynckes über das Alter - auch das seiner Spieler +++

"Das Alter ist nicht relevant. Sicher, irgendwann ist es Zeit, dass man sich zur Ruhe setzt. Aber für mich geht es um Fitness, Professionalität und Motivation. Der Kopf ist oft wichtiger als die Beine."

+++ Heynckes über seine ersten Arbeitstagen +++

"Es war eine sehr arbeitsreiche Woche, ich musste mich auch erst reinfinden, aber ich wusste es. Aber alle sagen, dass wieder eine gute Atmosphäre herrscht, dass die Spieler wieder Spaß an der Arbeit haben. Wir haben Trainingsreize gesetzt, an vielen, vielen Kleinigkeiten gearbeitet, an Automatismen, die wieder zurückkommen sollen."