Für Borussia Dortmund läuft es in den letzten Partien nicht mehr ganz so gut, wie noch zu Beginn der Saison.

In der Bundesliga verspielte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz zuletzt eine 2:0-Führung gegen Eintracht Frankfurt und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufrieden geben. In der Champions League droht nach dem müden 1:1 bei APOEL Nikosia das frühe Aus.

Für Mario Götze läuft es unter dem neuen Trainer aber dennoch hervorragend. Der 25-Jährige entwickelt sich nach seiner Stoffwechselerkrankung weiter und glänzt mit starken Statistiken.

Im Vergleich zu seiner Zeit unter dem letzten BVB-Coach Thomas Tuchel verbesserte sich der Weltmeister in fast allen Bereichen. Götze wirkt präsenter und nimmt stärker am Spiel teil. Vor allem bei den Ballaktionen und im Zweikampf machte der Mittelfeldstar Fortschritte.