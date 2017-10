Matthias Ginter beurteilt das derzeitige Fußball-Geschäft äußerst kritisch. Der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach sieht aber auch Vorteile durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre.

"Aber es gibt immer noch Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann", sagte Ginter der Rheinischen Post. "Wenn man zum Beispiel in einem Gespräch mit einem Sportdirektor zu hören bekommt, man sei DER Kandidat und eine Woche später wird ein anderer Spieler für die Position verpflichtet, ist das schon merkwürdig. Der Fußball ist nicht immer ganz ehrlich. Aber das gehört wohl zum Business", so der 23-Jährige.

Führungsspieler in Gladbach

Aus diesem Grund habe sich Ginter auch für Gladbach entschieden. Dort "habe ich gleich das Vertrauen von Dieter Hecking und Max Eberl gespürt - und hier kann ich auf einer festen Position vorangehen, ein Führungsspieler sein. Sonst hätte ich ja in Dortmund bleiben können."

Generell sei der Fußball "seit einigen Jahren eine Scheinwelt geworden, in der viele sicherlich meinen, sich auf verschiedenen Art und Weise profilieren zu müssen. Es spielen viele andere Werte mit, als nur die Leistung".

Ginter spielt damit auch auf die Aktivitäten in den sozialen Medien an. Für den Weltmeister haben diese jedoch auch etwas Gutes, denn so können die Profis "direkten Kontakt zu den Fans haben. Vor zehn oder 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass man seinen Idolen direkt schreibt".