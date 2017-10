Leipzig-Verteidiger Willi Orban hat in der Partie gegen den FC Bayern nach 13 Minuten die Rote Karte gesehen.

Es war bereits der dritte Platzverweis in den vergangenen fünf Partien für die Sachsen. Dagegen profitieren die Bayern bereits im dritten Spiel in Folge von einem Platzverweis für den Gegner.

In der Partie gegen den HSV sah Gideon Jung die Rote Karte, während in der Pokalpartie Naby Keita vom Platz flog. RB würde damit 204 von 390 Pflichtspielminuten gegen Bayern in Unterzahl bestreiten.