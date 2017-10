Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg schimpfte Domenico Tedesco gehörig über seinen Stürmer Breel Embolo.

Laut Bild antwortete der Trainer des FC Schalke 04 auf die Frage, warum er Embolo nicht eingewechselt habe: "Zu Embolo ist alles gesagt, da werden wir kein Fass aufmachen. Alle haben gesehen, dass er in Wehen nach acht Minuten platt war."

Hintergrund ist der Joker-Auftritt des Schalker Rekordtransfers beim 3:1-Sieg im Pokal gegen Wehen Wiesbaden. In der 74. Minute wurde Embolo eingewechselt, anschließend war Tedesco vom Auftritt des 20-Jährigen nicht begeistert.

Schon zuvor hatte Tedesco die Einstellung des jungen Schweizers in Frage gestellt: "Breel hat in den letzten Wochen nicht gut trainiert, in allen Werten keine guten Leistungen gebracht. Er läuft zu wenig und kommt zu selten in den roten Bereich."