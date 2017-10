Die Tiefgarage des FC Bayern zählt zu den letzten Geheimnissen an der Säbener Straße. An einem Ort, an dem sonst ein so großer Trubel herrscht wie bei keinem anderen Bundesliga-Klub.

Wer kein offizielles Amt beim Rekordmeister ausübt, dem ist der Zutritt zu den heiligen Stellplätzen strengstens untersagt. Die sind ausschließlich den Nobelkarossen der Stars vorbehalten.

Verteidiger Juan Bernat hat jetzt einen von wenigen Einblicken in die Unterwelt beim FC Bayern gewährt.

Auf Instagram postete er einen Schnappschuss von dem Dienstwagen seines spanischen Kollegen Thiago. An dessen Windschutzscheibe klebte ein Zettel mit einem freundlichen Hinweis: "Bitte die offene Rechnung im Fan-Shop bezahlen."

Offenbar hatte der Mittelfeldstar eine Bestellung abgeholt aber nicht beglichen. Bernat übersetzt seinem Mitspieler die Mahnung ins Spanische: "Sei nicht langsam, bezahle, was du schuldest."

Am Dienstauto von Bayern-Star Thiago klebt eine freundliche Zahlungsaufforderung © Instagram/@juanbernat

Eine Frotzelei unter Kollegen. Wenn Spanier unter sich sind...