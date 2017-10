Der VfB Stuttgart plant, seine zweite Mannschaft zur kommenden Saison aus der Regionalliga Südwest zurückzuziehen.

Das berichtet die Stuttgarter Zeitung. Verantwortlich für diese Entscheidung ist demnach Michael Reschke, der erst seit August 2017 als Sportvorstand beim VfB aktiv ist. Reschke hatte bereits 2014 bei Bayer Leverkusen das Reserveteam zurückgezogen.

Der 60-Jährige ist der Meinung, dass es für die Entwicklung der Talente besser ist, wenn sie es entweder direkt in den Profikader schaffen oder aber in die 2. oder 3. Liga verliehen werden. Die Jungstars, die gut genug seien, seien mittlerweile früher reif für höhere Aufgaben.

Wie die Zeitung berichtet, ist die endgültige Entscheidung noch von Präsident Wolfgang Dietrich abhängig, der sie erst absegnen muss. Doch die Diskussionen sind bereits groß, viele Fans des VfB sehen Reschkes Plan kritisch. Denn die zweite Mannschaft hat sich über Jahre den Ruf als Sprungbrett erarbeitet, viele Talente spielten sich in der Reserve in den Fokus. Allerdings gab es auch Verständnis.

In der Regionalliga Südwest spielt der VfB II in diesem Jahr unter Trainer Andreas Hinkel eine gute Saison und steht auf Rang 8. Am Samstag kassierten die Stuttgarter allerdings eine 0:5-Klatsche in Saarbrücken.