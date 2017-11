Immer mehr Fans des 1. FC Köln rechnen mit dem Abstieg des Klubs.

Den Optimismus haben sie allerdings trotzdem nicht verloren, denn 2019 geht es nach der Meinung der Anhänger direkt wieder hoch. Denn am Sonntag gründete ein Kölner-Fan bei Facebook die Veranstaltung "1. FC Köln Aufstiegsfeier 2019".

Knapp 3.000 Menschen hatten am Montagmittag ihr Interesse bekundet, über 1.000 bereits zugesagt. Am 12. Mai 2019 wird demnach die direkte Rückkehr in die Bundesliga gefeiert.

Nach der bitteren 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC hat Köln nach elf Spieltagen die schlechteste Ausbeute der Bundesliga-Geschichte. Der Abstand der Kölner auf den Relegationsplatz und das rettende Ufer ist auf neun bzw. elf Punkte angestiegen. Köln ist bereits fünf Mal aus der Bundesliga abgestiegen.

Am Montag verkündete der Klub trotzdem, dass Peter Stöger vorerst Trainer bleibt.