Schlusslicht 1. FC Köln hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Jörg Schmadtke offenbar den Manager eines Bundesliga-Konkurrenten im Auge.

Die Kölner wollen angeblich Horst Heldt von Hannover 96 als neuen Geschäftsführer verpflichten.

Das berichten übereinstimmend die Bild und der kicker. Schmadtke (53) hatte genau vor einem Monat am 23. Oktober überraschend beim Tabellenschlusslicht aufgegeben und dem Klub den Rücken gekehrt.

Heldt steht momentan als Sportdirektor bei Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 unter Vertrag. Sein Kontrakt bei den Niedersachsen läuft bis 2020.

Der 47-Jährige soll bereits bei 96-Boss Martin Kind vorstellig geworden sein und ihn vom Interesse der Kölner unterrichtet haben. Der FC will den ehemaligen Bundesligaprofi, der nicht abgeneigt sein soll, angeblich in der Winterpause zurück an den Rhein holen.

Hannovers Präsident Martin Kind sagte SPORT1: "Ich habe von dem Gerücht gehört, aber mehr gibt es dazu aber nicht zu sagen. Es liegt kein Angebot des 1. FC Köln vor."

Weiter sei man "auch nicht gesprächsbereit. Herr Heldt hat bei uns einen Vertrag und wir sehr zufrieden mit seiner Arbeit."

Der im rheinischen Königswinter geborenen Heldt hat seine Profikarriere bei den Geißböcken begonnen, für die er 130 Bundesligaspiele absolvierte. Beim VfB Stuttgart startete er anschließend 2006 seine Funktionärskarriere. Bei den Schwaben arbeitete Heldt in der Folge mit Alexander Wehrle zusammen, der damals als Assistent des Vorstands agierte und heute Geschäftsführer der Kölner ist.