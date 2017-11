Ohne Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang und Keeper Roman Weidenfeller ist Borussia Dortmund am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen gestartet. Den Gabuner plagen leichte Rückenprobleme.

BVB-Coach Peter Bosz ließ sein Team 20 Minuten öffentlich trainieren. Viel sehen konnten die Medienvertreter allerdings nicht. Der Niederländer bat seine Spieler auf den abgelegensten Platz des ganzen Trainingsgeländes.

Bosz zeigte sich engagiert, nahm seine Spieler immer wieder an die Hand, um ihnen Anweisungen zu geben.

Aubameyang gegen Bayer gesperrt

Für das wegweisende Spiel am Samstag in Leverkusen ist Aubameyang nach Gelb-Rot im denkwürdigen Revierderby gegen Schalke 04 (4:4) ohnehin gesperrt. Der BVB wartet seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg und will in Leverkusen die Trendwende schaffen.