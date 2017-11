Borussia Mönchengladbach erwartet am Samstagabend im Topspiel des 13. Spieltags der Bundesliga den Tabellenführer FC Bayern München (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) und will dem Spitzenreiter ein Bein stellen.

Die Fohlen wollen den Aufwärtstrend der letzten drei Spiele (zwei Siege, ein Unentschieden) bestätigen und auch gegen den Rekordmeister punkten. "Wir haben den Ehrgeiz, das Spiel zu gewinnen – und wenn wir vieles von dem umsetzen, was wir in den vergangenen Wochen gezeigt haben, haben wir auch eine realistische Chance", meint Borussen-Trainer Dieter Hecking.

Die Münchner haben unter Trainer Jupp Heynckes zwar alle Spiele gewonnen, sind allerdings nach dem Sieg in der Champions League bei Anderlecht in der Offensive arg limitiert. Mit Arjen Robben und Thiago (beide Muskelverletzungen) muss der FCB auf zwei Stammkräfte verzichten. Thomas Müller und Franck Ribery sind noch im Aufbautraining, Kingsley Coman ist angeschlagen.

Video Als bei Heynckes Tränen flossen

Schalke Revierderby favorisiert

Im Revierderby zwischen den schwächelnden Dortmundern (seit fünf Spielen sieglos) und dem erstarkten FC Schalke 04 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) geht es um viel. Der BVB und sein Trainer Peter Bosz brauchen unbedingt einen Sieg, um den Job des Coaches nicht noch mehr zu gefährden und ein weiteres Abrutschen in der Tabelle zu verhindern.

Bei Schalke sieht es sportlich dagegen rosig aus. S04-Coach Domenico Tedesco hat die Königsblauen auf Rang zwei geführt, die formstarken Gelsenkirchener sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Allerdings ist der letzte Auswärtserfolg der Schalker im Derby bereits fünf Jahre her.

Bremen möchte Leipzig überraschen

Für RB Leipzig steht nach der Gala-Vorstellung in der Champions League bei Monaco wieder Liga-Alltag auf dem Programm. Der Tabellendritte empfängt den SV Werder Bremen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Sachsen müssen definitiv auf Marcel Sabitzer verzichten, für den die Hinrunde nach einer Schulterverletzung beendet ist. Auch Yussuf Poulsens Einsatz ist fraglich.

Die Bremer wollen den Schwung des 4:0-Sieges gegen Hannover vom vergangenen Spieltag mitnehmen und auch bei den favorisierten Leipzigern etwas erreichen. "Für uns kommt es darauf an, dass wir wieder mutig agieren, die Freude auf den Platz bringen und dann kriegen wir auch ganz sicher unsere Möglichkeiten. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen", so Trainer Florian Kohfeldt.

Streich fordert Energie und Freude

In Freiburg stemmt sich der Sportclub mit aller Macht gegen den Abwärtstrend. Nur ein Punkt in den letzten fünf Spielen, zuletzt drei Niederlagen in Serie. Daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) soll sich das ändern. "Enorm wichtig ist, dass die Jungs rausgehen und diesen Kampf mit so viel fließender Energie wie möglich annehmen ", glaubt SCF-Coach Christian Streich. "Sie sollen in der Lage sein, Freude am Spiel zu haben."

Bei Mainz 05 gab es zuletzt weniger sportliche Probleme, dafür kriselte es in der Vereinsführung. Sandro Schwarz blendet das aus, für ihn zählt nur Sportliches. "Wir sind auswärts zuletzt zwei Mal sehr ordentlich aufgetreten, wollen diese Leistungen bestätigen und am Samstag drei Punkte mit nach Hause nehmen", ist der Trainer der 05er optimistisch.

Verfolgerduell in Frankfurt

Eintracht Frankfurt (7.) will im Verfolgerduell Bayer Leverkusen (9./ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Distanz halten. Die Hessen sind seit sieben Spielen unbesiegt, auch die Rheinländer sind genauso lange ohne Niederlage. Laut Statistik könnte ein Spektakel bevorstehen, in 64 Begegnungen der beiden Teams fielen im Schnitt 3,1 Tore.

Außerdem spielt der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Wölfe könnten mit einem Sieg in der Tabelle an den Fuggerstädtern vorbei ziehen. Gerade zu Hause schwächelte der FCA zuletzt, holte nur einen Punkt aus den letzten drei Heimspielen.

Wolfsburg hat die Serie an Unentschieden am vergangenen Spieltag beendet und geht mit dem Gefühl des ersten Sieges unter Trainer Martin Schmidt gestärkt in die Auswärtpartie, zumal der Schweizer in Augsburg noch ungeschlagen (zwei Sieg, ein Unentschieden) ist.