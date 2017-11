Werder Bremens Interimscoach Florian Kohfeldt hofft auf ein erfolgreiches Bundesliga-Debüt am Freitag gegen Eintracht Frankfurt (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). "Es wäre ein guter Start, eine andere Leistung auf den Platz zu bringen und diese mit einem Sieg in Frankfurt zu krönen", sagte der 35-Jährige.

Für das große Ziel erster Saisonsieg hat Kohfeldt bereits Maßnahmen ergriffen. Die alten Mannschaftshierarchien wurden abgeschafft kein Spieler ist gesetzt. "Ich gehe ohne Voreindrücke an meine Aufgabe heran. Jeder Spieler hat die Chance, sich bei mir zu empfehlen", so Kohfeldt.

Kapitän Zlatko Junuzovic nahm seine Teamkollegen derweil in die Pflicht: "Ich hoffe, dass jetzt jeder gecheckt hat, in welcher Lage wir uns befinden. Es gibt für uns Spieler keine Ausreden mehr. Unser Alibi ist weg." Aus Sicht der Bremer kann und muss es auch dringend besser werden. Die aktuellen Zahlen unter dem am Montag beurlaubten Alexander Nouri sind verheerend. 484 Minuten ohne Torerfolg und saisonübergreifend 13 sieglose Ligapartien. Derzeit ist Bremen Tabellen-Vorletzter.

Frankfurt will Lauf fortsetzen

Anders sieht es da bei Gegner Eintracht Frankfurt aus. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ist seit vier Spielen ungeschlagen und kassierte in den vergangenen neun Freitagsspielen keine Niederlage.

Den momentan Lauf will die Eintracht auch gegen Bremen fortsetzen. Kovac betonte aber, dass es noch Luft nach oben gebe, vor allem weil die Ausbeute bei Heimspielen mit vier Punkten bisher eher mager ausfällt. Die Chancen auf einen Heimsieg stehen an diesem Wochenende allerdings gut. Gegen Werder ist die Eintracht seit sieben Partien zuhause ungeschlagen.

Die Eintracht kann wieder auf Makoto Hasebe setzen. Der japanische Nationalspieler hat seine Knieprobleme auskuriert und soll wieder die zentrale Position in der Dreier-Abwehrkette übernehmen. "Er ist voll belastbar und konnte in den vergangenen drei Trainingstagen alles mitmachen", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac.