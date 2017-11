Nach der Niederlage in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart steht für Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz eine Schicksalswoche bevor.

Am Abend kommt es in der Champions League zum Duell mit Tottenham Hotspur (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und am Samstag wartet das Revierderby gegen Schalke 04 auf den BVB.

Außerdem geht es in Bundesliga Aktuell um Bayern-Torhüter Sven Ulreich, der aktuell Nationaltorhüter Manuel Neuer exzellent vertritt - und Eintracht Frankfurts Shootingstar Sebastian Haller spricht exklusiv bei SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Dortmund: Schicksalswoche für Bosz

- FC Bayern: Ulreich hält auf Neuer-Niveau

- Shootingstar Sebastian Haller exklusiv

- Alle Infos zur Champions League