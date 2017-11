Nach der Blamage in der Champions League gegen APOEL Nikosia (1:1) ist das Rätselraten beim Borussia Dortmund groß. Bundesliga Aktuell beleuchtet das Bosz-Dilemma und blickt auf den Bundesliga-Kracher am Samstag gegen den FC Bayern - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- BVB: Das Bosz-Dilemma

- Die letzten Infos zur UEFA Europa League

- BVB gegen FCB: Der Liga -Gipfel naht