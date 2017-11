Der FC Bayern bezahlt den Sieg in der Champions League beim RSC Anderlecht teuer. Bundesliga Aktuell beleuchtet die Situation beim Rekordmeister und blickt voraus auf den Tag der Entscheidungen in der UEFA Europa League. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus spricht zudem exklusiv - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus exklusiv

- FC Bayern: Bitterer Sieg in der Champions League

- Ziemlich beste Freunde: Kehrer und Dahoud privat

- Tag der Entscheidung in der UEFA Europa League