Der Videobeweis ist auch während der Länderspielpause in aller Munde. Schiedrichter Tobias Stieler redet exclusiv bei SPORT1 Klartext. Borussia Dortmund steckt in der Krise - endet diese am Freitag gegen den VfB Stuttgart. - mehr sehen Sie ab 19.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Der BVB in der Sinnkrise: Aubameyang aus dem Kader geflogen - Wer stoppt wie die Dortmunder Talfahrt?

- Nagelsmann bestätigt Verhandlungen von Sandro Wagner mit dem FC Bayern

- Schiedsrichter Tobias Stieler redet Klartext über den Videobeweis

- Fiete Superstar! Ganz Hamburg liebt den 17jährigen Tor-Teenie