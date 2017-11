Bundesligist VfB Stuttgart kann auf eine Rückkehr von Abwehrchef Holger Badstuber zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund hoffen. Der 28 Jahre alte Ex-Nationalspieler nahm am Freitag erstmals nach einer Zerrung an den Adduktoren wieder am Mannschaftstraining teil.

Badstuber war zuletzt in zwei Ligapartien ausgefallen, nachdem er sich im DFB-Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern verletzt hatte. Das Duell mit dem BVB steigt am Freitag in einer Woche (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).