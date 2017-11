RB Leipzig muss wie erwartet länger auf Stürmer Jean-Kevin Augustin verzichten.

"Er hat eine Muskelverletzung und wird wohl ein, zwei Wochen ausfallen", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag vor dem Duell am Samstag gegen Hannover 96 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Es handele sich laut Angaben des Österreichers um "eine leichte Einblutung an der Oberschenkelinnenseite."

Augustin hatte sich die Blessur bei der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen den FC Porto am Mittwoch zugezogen. "Es ist nicht so dramatisch, aber es wird etwas dauern, bis er wieder da ist", sagte Hasenhüttl.

Für den rotgesperrten Kapitän Willi Orban werde unterdessen Ibrahima Konate zum Einsatz kommen. Der 18-jährige Franzose hatte Orban bereits nach dessen Roter Karte im vergangenen Spiel bei Bayern München (0:2) vertreten.

"Ich freue mich, dass Ibo das Spiel in München bekommen hat. Nun kann er von Anfang an zeigen, wie weit er ist", sagte Hasenhüttl.