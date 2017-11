Bundestrainer Joachim Löw bleibt trotz der vielen Probleme in der Bundesliga ein Verfechter des Videobeweises. "Klares Ja. Ich bin ein absoluter Befürworter, wir sind aber noch ein bisschen in der Probierphase", sagte Löw am Dienstagabend in Berlin. "Manchmal dauert es noch zu lange, bis eingegriffen wird, manchmal wird unnötig eingegriffen."

Weltmeister Mats Hummels stört sich ebenfalls an der Häufigkeit der Einsätze. "Der Video-Assistent sollte nur bei glasklaren Fehlentscheidungen eingreifen, dann wird er das Spiel bereichern. Bei 50:50-Entscheidungen ist es der falsche Weg", sagte er.