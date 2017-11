Die Ansprüche des FC Bayern an seine Spieler sind bekanntlich hoch. Um diesen auch gerecht zu werden und mehr Spielanteile zu erhalten, legt Abwehrspieler Rafinha Extraschichten ein - sogar zur Geisterstunde.

Sein privater Fitness-Coach und Freund Lucas Kruel sagte der Bild: "Er tut alles, um mehr Spielpraxis zu bekommen. Rafa ist eine Maschine. Letzte Woche Mittwoch haben wir erst um 23 Uhr zu trainieren begonnen und bis 0.30 Uhr trainiert."

Bereits seit zwei Jahren arbeitet der Brasilianer mit Kruel an Dingen, die in den normalen Einheiten nicht auf dem Programm stehen. Dazu gehöre "funktionelles Training. Wir machen viel mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn er am nächsten Tag frei hat, auch mit Hanteln", so der Fitness-Coach.

Mit den Extraschichten möchte Kruel seinen Athleten auf hundertprozentige Leistungen in den Spielen vorbereiten: "Viele wollen nur spielen. Aber nur ganz wenige sind auch wirklich bereit."

Rafinha stand in der laufenden Spielzeit bislang neunmal in der Startelf des Rekordmeisters.