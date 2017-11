Weltmeister Thomas Müller von Bayern München hat knapp zwei Wochen nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel das Lauftraining wieder aufgenommen. "Gute Nachrichten: Thomas Müller ist zurück auf dem Rasen", twitterte der deutsche Rekordmeister.

Einsatz gegen BVB noch zu früh

Für das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) bei Borussia Dortmund kommt Müller aber ebenso wenig infrage wie für die Länderspiele in England (10.11.) und gegen Frankreich (14.11.). Sein Comeback könnte der 28-Jährige am 18. November im Bundesligaderby gegen den FC Augsburg feiern.

Müller hatte sich am 21. Oktober beim 1:0 der Bayern beim Hamburger SV verletzt. Er falle "voraussichtlich drei Wochen aus", teilte der Klub anschließend mit.