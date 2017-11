Topthemen am Sonntag: Der Höhenflug des FC Schalke 04 unter Trainer Domenico Tedesco, der Kampf um S04-Leader Leon Goretzka sowie die Dauerkrise beim Revierrivalen Borussia Dortmund.

Moderator Thomas Helmer wird darüber am Sonntag, 3. Dezember, live ab 11:00 Uhr mit Schalkes Sportvorstand Christian Heidel im CHECK24 Doppelpass diskutieren. Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel ist SPORT1-Experte Thomas Strunz sowie Reinhold Beckmann und Tom Bartels (ARD).

Auch Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, ist Teil der Runde und wird über die Aussichten der deutschen Handball-Frauen bei der Heim-WM sprechen. SPORT1 zeigt die 23. IHF Handball-Weltmeisterschaft vom Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember, live auf seinen Plattformen.