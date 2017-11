Pierre-Emerick Aubameyang hat Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 zwar früh jubeln lassen, sein Führungstreffer sorgte allerdings für Diskussionen.

In der 12. Spielminute grätschte der BVB-Stürmer die Vorbereitung von Nuri Sahin am langen Pfosten über die Linie. Erst in der Wiederholung wurde klar: Den letzten Impuls gab Aubameyang dem Ball mit der Hand. Der Treffer, der Dortmund erst richtig ins Rollen brachte, hätte also durchaus aberkannt werden können.

Mit drei weiteren Treffern in den ersten 25. Minute sorgte der BVB allerdings schnell dafür, dass Diskussionen um den vermeintlich irregulären Treffer schnell in den Hintergrund rückten.

Schiedsrichter-Experte Markus Merk sprang seinem Ex-Kollegen Deniz Aytekin, der das Revierderby leitet, indes bei Sky zur Seite: "Es ist okay, das Tor zählen zu lassen." Aubameyang hätte während seiner Grätsche keine Chance mehr gehabt, seine Hand weg zu ziehen. Allerdings bleiben zumindest Zweifel daran, ob die BVB-Führung wirklich regelgerecht war.