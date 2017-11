Auch am 13. Spieltag sorgt der Videobeweis in der Bundesliga für reichlich Gesprächsstoff.

Beim Spiel zwischen dem FC Augsburg und VfL Wolfsburg gibt es gleich zwei knifflige Szenen.

Rot statt Gelb für Arnold

In der ersten Halbzeit schickte Schiedsrichter Tobias Stieler den Wolfsburger Maximilian Arnold vom Platz, nachdem er ihm zuerst die Gelbe Karte gezeigt hatte. (Die Szene zum Nachlesen im TICKER).

Nach Rücksprache mit den Video-Assistenten in Köln schaute sich der Unparteiische die Szene selber nochmals am Monitor an und änderte schließlich seine Meinung. Stieler entschied auf Notbremse und schickte Arnold nach nur elf Minuten vom Platz.

Dabei hatte der DFB zuletzt betont, dass der Videobeweis nur bei spielentscheidenden oder glasklaren Szenen bzw. Fehlentscheidungen angewendet werden darf. Kritik gab es für die Entscheidung daher auch von Markus Merk bei Sky.

Stieler nimmt Elfmeter zurück

Der nächste Aufreger dann in der 61. Minute. Wolfsburgs-Keeper Koen Casteels bringt im Strafraum Caiuby zu Fall, Stieler zeigt auf den Punkt, aber wieder interveniert Köln.

In der Wiederholung ist zu sehen, dass der Belgier mit dem Fuß zuerst denn Ball erwischt. Daraufhin revidiert Stieler seine Entscheidung und nimmt den Strafstoß zum Unverständnis der Augsburger zurück.

"Es ist die richtige Entscheidung in der Situation, aber natürlich kann man wieder diskutieren, weil es keine glasklare Fehlentscheidung ist", bewertet Merk bei Sky die Szene.