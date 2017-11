Schock für den FC Bayern vor dem Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund (Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER): Jerome Boateng und Joshua Kimmich fallen aus.

Nach Angaben von Sky ist das Abwehr-Duo am Freitagnachmittag nicht mit nach Dortmund aufgebrochen.

Kimmich hatte bereits beim 2:1-Sieg in Glasgow am Dienstagabend gefehlt. Boateng war nach der Champions-League-Partie leicht angeschlagen, Trainer Jupp Heynckes hatte bei der PK am Freitagmittag allerdings zunächst Entwarnung gegeben.

Mehr Informationen in Kürze!